Catherine, une infirmière, a remporté une maison de 3,5 millions d'euros grâce à un ticket de tombola: "Je suis abasourdie" (vidéo)

Une infirmière du NHS, le système de la santé publique du Royaume-Uni, a gagné une incroyable maison à Lake District d'une valeur de 3,5 millions d'euros lors d'un tirage au sort, relate le Dailymail. Catherine Carwardine a acheté un ticket de tombola à 23 euros, le jour de la Saint-Valentin, en utilisant un code promotionnel.



La femme de 59 ans, originaire de Wolverhampton au Royaume-Uni, a travaillé comme infirmière pendant 40 ans.



Elle et son mari Chris, 59 ans, vivent dans une maison de cinq chambres à Telford avec leurs filles Charlotte, 19 ans, et Mya, 18 ans. Ils sont également parents de Gareth, 35 ans, Jessica, 31 ans et Joshua, 21 ans.

Grâce à son ticket gagnant du tirage au sort Omaze Million Pound House lors d'une campagne au profit d'Alzheimer's Research UK, elle est désormais propriétaire d'une incroyable maison entièrement meublée qui dispose d'une terrasse offrant une vue imprenable sur un lac. La maison comporte une salle de cinéma, un sauna, un hammam, une salle de sport ultramoderne, de jardins en quinconce et un atelier.



La propriété est située à un peu plus d'un kilomètre de la gare de Windermere, dans le parc national du Lake District. Tous les frais juridiques concernant la maison sont couverts. Catherine recevra également 23.000 euros en espèces et sera libre de vivre dans la maison, de la louer ou de la vendre.



Les agents immobiliers estiment que le revenu locatif moyen pour les vacances et la location à long terme de la propriété se situe entre 7.000 et 9 500 euros par semaine, et peut atteindre 14.000 euros pendant la haute saison.



Les heureux gagnants ont découvert qu'ils avaient remporté le prix principal alors qu'ils étaient en vacances en Italie, après qu'une équipe d'Omaze, une société américaine de collecte de fonds, ait rendu une visite surprise à leur porte d'entrée, accueillie par leurs filles Charlotte et Mya.



L'équipe a dû faire un appel vidéo à Catherine et Chris, qui ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un canular, car nous étions le 1er avril. "Au début, nous n'y avons pas cru, car nous pensions que c'était un poisson d'avril. Nous avons pensé que les enfants nous faisaient une farce, mais ensuite, nous avons réalisé que nous avions vraiment gagné et nous avons été totalement abasourdis", confie la mère de famille.



"Nous ne savions pas comment fêter ça car nous étions tous les deux sous le choc, je crois qu'aucun de nous n'a fermé l'œil cette nuit-là. Quand nous sommes rentrés de vacances, les enfants nous ont accueillis dans l'allée avec du champagne qui giclait partout, nous nous sentions comme des pilotes de F1."

"Nous ne voulons pas la louer trop souvent"



"Maintenant que nous avons vu la maison, nous sommes encore en train de nous pincer, elle est absolument parfaite et nous nous sentons déjà chez nous. Nous allons définitivement la garder et sommes impatients d'y emménager. Nous la louerons pour générer des revenus supplémentaires afin d'aider nos enfants et de rembourser notre prêt plus rapidement. Nous pourrons même terminer notre maison actuelle, qui est en chantier depuis des années. Nous aimons tellement cette nouvelle maison que nous ne voulons pas la louer trop souvent".



"Tous les enfants sont maintenant occupés à planifier le reste de notre vie, ils ne se sont jamais autant intéressés à nous. Je travaille pour le NHS depuis 40 ans, et même si le fait de gagner ce prix change ma vie, j'aime mon travail et je continuerai à travailler dans un avenir prévisible".



En plus de rendre Catherine et Chris multi-millionnaires, la campagne était au profit d'Alzheimer's Research UK, et a rapporté à l'organisation un million d'euros.