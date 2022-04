"Nous avons 6 enfants, mais 4 ne sont pas réels": Christina et Bill dévoilent leur quotidien (vidéo)

Christina et son mari Bill ont deux filles, Grace, 4 ans, et Joy, 2 ans. Mais les Texans avaient l'impression qu'il leur manquait quelque chose suite à une fausse-couche il y a six ans. Après avoir regardé un documentaire, Christina s'est renseignée et a acheté sa première poupée réincarnée. Elle a commencé à les acheter après le décès de sa mère. Elle a maintenant quatre poupées qu'elle emmène avec elle lors de sorties en famille et de divers événements familiaux. "Ma mère aurait adoré s'occuper de ces bébés avec moi".



Bill, son mari, s'est également attaché à ces quatre objets. "Nous aimons ces poupées et nous les traitons comme si elles étaient des membres de notre famille", confie le mari de Christina à Truly. "Nourrir six enfants le matin est assez difficile à faire", poursuit-il.



Christina voit les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, mais elle et Bill ne comptent pas s'arrêter de sitôt. "Je reçois des messages très méchants qui disent que je suis folle ou que je suis une mauvaise mère pour mes "vraies" filles", explique la mère de famille.



"Je sais que ce sont des poupées et que ce ne sont pas de vrais bébés, mais je me comporte comme s'ils étaient réels. J'ai adoré le moment où mes filles étaient bébés et c'est un peu ce que je retrouve avec ces poupées", dit-elle. Les bébés réalistes permettent à Christina de faire son deuil. "Je sais que c'est un hobby étrange mais ça m'aide beaucoup. Maintenant, je sens que nous sommes au complet".



Bill l'avoue. Au début, il trouvait le concept très bizarre. "Je ne comprenais pas vraiment, mais maintenant, j'apprécie vraiment". Certaines poupées réalistes peuvent atteindre 10.000 dollars, précise-t-il.



Le couple a une page Youtube dans laquelle il partage son quotidien avec les poupées.