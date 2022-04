Après plusieurs mois d'absence en raison de maladie, Céline Dion apparaît dans une vidéo pour soutenir l'Ukraine

Voilà plusieurs mois que Céline Dion avait disparu de la scène médiatique. Ce vendredi 8 avril, la chanteuse est apparue dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Elle adresse un message pour soutenir le peuple ukrainien. Elle demande de l'aide pour ces milliers de réfugiés, contraints de fuir leur pays. "Je #StandUpForUkraine (me lève pour ndlr) et pour les réfugiés du monde entier. J’invite les dirigeants mondiaux à agir pour aider tous ceux qui sont forcés de quitter leur maison. Nous devons nous assurer qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont désespérément besoin maintenant", lance-t-elle.

Depuis plusieurs mois, les apparitions publiques de Céline Dion se font rares. En janvier dernier, elle avait été contrainte d'annuler sa tournée en raison de problèmes de santé. "J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente", écrivait-elle sur Twitter. La chanteuse souffre de "spasmes musculaires graves et persistants qui l'empêchent de performer", précisait un communiqué.

Une conférence des donateurs Stand Up For Ukraine

Ce samedi 9 avril à 15h se tiendra la conférence des donateurs Stand Up For Ukraine, organisée à l'initiative d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et de Justin Trudeau, Premier ministre canadien. Cet événement se déroulera à Varsovie : depuis le début du conflit, la Pologne joue un rôle central dans le soutien aux personnes fuyant l'invasion de l'Ukraine. Il sera également diffusé en direct sur EBS et sur différentes plateformes, avec interprétation dans toutes les langues de l'UE et en ukrainien.

Comme Céline Dion, des artistes du monde entier soutiennent cette initiative. C'est notamment le cas du chanteur Bono, de Madonna, d'Elton John, de Miley Cyrus. La conférence des donateurs constitue le point d'orgue de la campagne Stand Up For Ukraine lancée le 26 mars 2022 sur les médias sociaux par la Commission européenne et le gouvernement canadien, en collaboration avec l'organisation internationale de sensibilisation Global Citizen. "Stand Up For Ukraine" vise à mobiliser les gouvernements, les institutions, les artistes, les entreprises et les particuliers afin d'allouer et/ou de récolter des fonds pour soutenir les efforts humanitaires déployés en Ukraine et dans les pays voisins et pour soutenir les réfugiés.