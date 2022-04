L'actrice Vanessa Hudgens assure qu'elle peut parler aux fantômes: "Je vois des choses"

"J'ai accepté le fait que je vois des choses et que j'entends des choses". Sur le plateau du Kelly Clarkson Show, Vanessa Hudgens se dit capable de parler aux fantômes. Elle explique avoir voulu nier ce don durant longtemps par peur. "L'inconnu est effrayant", souffle-t-elle. Avant d'ajouter: "Non, c'est un don et quelque chose que j'ai la capacité de faire, alors je vais m'y consacrer".

L'actrice revient notamment sur un matin d'école, alors qu'elle avait 8 ans. Elle raconte que sur la table à manger, se trouvait un jouet en forme de canard. "Lorsque j'ai commencé à marcher, il a fait de même, juste à côté de moi", rapporte-t-elle. La star américaine raconte également qu'elle utilise une "boîte à esprits", capable de "scanner les fréquences radio très rapidement". "Quelque chose dans l'électricité que la boîte crée permet aux esprits de communiquer", ajoute-t-elle.