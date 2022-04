"Mon étoile qui veille sur moi": la fille de Jean-Pierre Pernaut fait une tendre déclaration à l'occasion de son anniversaire

"Bon anniversaire à mon ange gardien, mon étoile qui veille sur moi. Tu nous manques tellement", écrit Lou Pernaut dans un message posté sur Instagram. La jeune femme accompagne son photo de son père, sourire aux lèvres ainsi que d'un cliché pris le jour de mariage de ses parents. Ce 8 avril, Jean-Pierre Pernaut aurait dû fêter ses 72 ans.

© Capture d'écran Story Instagram @loupernaut

Sa femme, Nathalie Marquay, a également rendu hommage à son mari par le biais de photos souvenirs postées sur ses réseaux sociaux. L'ex Miss-France et animatrice de télévision a notamment partagé une vidéo dans laquelle on voit la neige tomber. "Incroyable. La neige le jour de ton anniversaire", légende-t-elle.

Régulièrement cité parmi les personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars à 71 ans des suites de son cancer du poumon. Pendant 33 ans, il s'était imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité. Il s'était retiré du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité.