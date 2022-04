"Mon bébé sera un petit…": Nabilla révèle un indice sur la naissance de son deuxième enfant

D’ici quelques semaines, Nabilla Benattia-Vergara pourra enfin serrer son deuxième enfant dans ses bras. Le temps commence à se faire long pour la jeune femme qui a "hâte d’avoir son deuxième bébé". Si nous ne connaissons pas la date exacte de l’accouchement, Nabilla a pourtant révélé un indice clef sur son compte Instagram ce samedi 9 avril.

Depuis qu’elle a annoncé être enceinte de son deuxième enfant, Nabilla aime s’afficher le ventre arrondi sur les réseaux sociaux. Elle partage son quotidien avec ses followers, comme cette grosse frayeur qu’elle a eue il y a quelques jours. Son fils Milann, 4 ans, a en effet dû être hospitalisé d’urgence.

Mais la nouvelle qu’elle a dévoilé ce samedi sur son compte Instagram est heureusement un peu plus joyeuse. D’ici quelques semaines, la femme de Thomas Vergara pourra enfin serrer son deuxième enfant dans ses bras. "Les journées en famille sont tellement les meilleures, j’ai hâte d’avoir mon deuxième bébé pour profiter à 4 et être légère… pouvoir courir partout et être moins fatiguée", a confié l’influenceuse de 30 ans en story sur Snapchat.

Si on ne sait pas exactement quand l’accouchement est prévu, Nabilla a pourtant révélé un indice clef à propos de cette naissance. Elle a en effet indiqué le signe astrologique du futur nouveau-né : "Mon bébé sera un petit gémeaux comme ma grand-mère. J’adore ce signe", a-t-elle publié sur Instagram, accompagné d’une photo d’elle en robe bleue regardant son ventre de plus en plus rond.

On sait désormais que le petit frère de Milann devrait naître entre le 21 mai et le 21 juin.