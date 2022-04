"Ces concessions ont eu un coût": comment la garde partagée de la fille de Zazie a eu un impact sur sa carrière

Dans une interview accordée à Libération, Zazie s’est confiée sur cette époque où elle devait concilier vie privée et vie professionnelle. En 2002, la chanteuse a donné naissance à sa seule et unique fille, Lola. Toute une organisation a dû être mise en place pour s’en occuper, notamment lorsque Zazie et le père du bébé se sont séparés. Et l’interprète de "Je suis un homme" ne s’en cache pas : cela a eu des conséquences financières sur sa carrière.

Zazie a fait son petit bonhomme de chemin depuis qu’elle a commencé à chanter. Cela fait en effet déjà trente ans qu’elle s’est fait sa place dans le milieu de la musique. La chanteuse de 57 ans a toujours su concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, quitte à devoir faire des choix. Dans une interview accordée à Libération, Zazie a accepté de revenir sur cette époque où elle a mis au monde sa petite Lola et où elle a dû faire quelques aménagements dans son planning pour s’en occuper. C’était en août 2002 et à l’arrivée de sa seule et unique fille, il n’était pas question pour Zazie "d’avoir un enfant à temps partiel ou le faire élever par des nounous", a confié la chanteuse dans les colonnes du média français. Mais il était aussi hors de question de mettre son public de côté. C’est pour cela qu’à l’époque, la quinquagénaire n’a pas hésité à embarquer son bout de chou de 6 mois en tournée avec elle. Des aménagements spécifiques – comme des coussins et une aire de jeux – avaient même été installés dans le tour bus, peut-on lire dans Libération. "J'avais même acheté le lit en double, explique Zazie. J'avoue avoir fini sur les rotules parce qu'à 20 heures, vous faites le dernier biberon, vous chantez une berceuse et d'un seul coup, on vient taper à la porte pour vous signifier qu'il faut y aller. Tu passes de la douceur d'un coucher à un 'Faites du bruit !' dans un Zénith bondé." Même s’il s’agissait d’une "expérience épuisante", elle ne regrette en rien d’avoir privilégié l’éducation de son bébé. Mais les choses se sont cependant compliquées encore davantage lorsque Zazie s’est séparée du père de la petite Lola. Une nouvelle organisation a dû être mise en place pour gérer sa carrière et sa fille en garde alternée. Celle-ci dit en effet avoir dû "réclamer à son producteur de lui caler des dates de concert qu'une semaine sur deux", même si cela signifiait une perte financière conséquente. Pas facile ! "Je n'étais plus avec son papa. Cette organisation n'était pas négociable, sinon je ne tournais pas. Ces concessions ont eu un coût car les camions et la logistique sont contraints d'être mis à l'arrêt. Et cela veut dire que les bénéfices qu'on peut tirer d'une tournée sont plus faibles", a-t-elle conclu.