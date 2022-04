Voici le cadeau de mariage offert par David Beckham à son fils Brooklyn (photo)

Ce week-end, Nicola Peltz et Brooklyn Beckham se sont mariés, à Palm Beach, entourés de leurs proches. Initialement, les noces devaient avoir lieu il y a quelques mois mais covid oblige, elles avaient été reportées.

Et à l'occasion de ce grand jour pour son fils ainé, David Beckham a voulu marquer le coup en lui offrant un très beau et très cher cadeau : une Jaguar XK140 de 1954 entièrement restaurée et électrifiée.

Le cadeau n'a pas été choisi par hasard : l'ancien footballeur est en effet investisseur de la société de restauration automobile Lunaz. Une telle voiture rénovée coûte plus de 350.000 livres, soit plus de 418.000 euros.

Petite attention supplémentaire : David a fait peindre la voiture dans une teinte bleu clair spécialement créé pour lui et qui restera secrète.

La voiture a été offerte au jeunes époux le lendemain du mariage, soit le dimanche 10 avril.