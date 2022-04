Elizabeth II "épuisée": la reine se confie sur son état après le covid

L'état de santé de la reine Elizabeth II inquiète les Britanniques et elle vient d'elle-même se confier sur son état de santé.

Lors d'une visioconférence avec des soignants britanniques mobilisés durant la pandémie, elle a expliqué comment elle avait vécu sa contamination au covid.

Alors qu'elle s'adressait à Asef Hussain, un ancien patient atteint du Covid, elle a confié son ressenti : le virus rend "très fatigué et épuisé, n'est-ce pas?", lui a-t-elle dit.

En octobre dernier, déjà avant de contracter le covid, la monarque de 96 ans avait dût être hospitalisée durant une nuit. Et depuis le début de la pandémie, elle vit au château de Windsor et limite ses activités. Elle a en effet de plus en plus de mal à se déplacer et à récemment dû renoncer à des activités qui lui étaient chère comme faire du cheval ou promener ses chiens.

Lors de cet échange avec les soignants, la reine Elizabeth II a tenu à les féliciter pour la mise en place rapide et efficace de l'unité de soin lorsque le nombre de malades a commencé à augmenté.

"C'est intéressant, quand il y a quelque chose de vital, tout le monde travaille ensemble. C'est merveilleux, n'est-ce pas ?", a-t-elle encore déclaré.