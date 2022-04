Il découvre enfin le sens de son tatouage chinois, et ce n’est pas très frais… (vidéo)

12 ans après s’être fait tatoué des caractères chinois, Sylvain a découvert qu’ils ne signifiaient pas "Amour et liberté" comme il le croyait...

Sylvain, 30 ans, s’était fait tatouer à l’âge de 18 ans des idéogrammes chinois au niveau de la hanche. Ils étaient censés signifier "Amour et liberté". Mais le jeune homme de Pau a pris récemment connaissance de leur vrai sens : "J’aime le caca"…

Mi-mars, l’application DuoLingo lançait une opération de marketing sur les réseaux sociaux en proposant de vérifier la traduction des tatouages. "Ma femme m’a dit : tu es sûr que le tatouage que tu as signifie vraiment ce que tu voulais ? On a alors envoyé une photo à Duolingo et quand on a reçu la réponse, on était sur le cul", raconte le jeune homme.

Sylvain a remporté une correction gratuite de son tatouage dans un salon parisien. Il en est ressorti avec un tatouage de montagnes recouvrant habilement le précédent.