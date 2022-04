Stromae: son épouse Coralie dévoile une photo de leur fils

Ce lundi 11 avril, Coralie Barbier, l’épouse de Stromae, a publié un cliché d’elle et son fils à la plage. Une photo plutôt rare puisque le couple prend soin de ne pas montrer le visage de son enfant. Pour cette photo, la styliste de 38 ans ne déroge pas à la règle : mère et fils apparaissent de dos, assis sur un banc.

Je ne souhaite même pas divulguer son prénom

Stromae s’est récemment exprimé dans Madame Figaro sur sa façon d’assumer son rôle de père : "Ma capacité à être un bon papa, je la dois surtout à Coralie, mon épouse, confiait alors l'artiste belge de 37 ans. Mon fils a 3 ans, je le protège et je ne souhaite même pas divulguer son prénom." Il ne faut donc pas compter sur l’artiste pour exposer plus que cela sa vie de famille aux regards indiscrets…