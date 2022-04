Procès de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard: l'acte II débute aux Etats-Unis

Après le grand déballage de leur vie privée devant un tribunal londonien, l'acteur américain Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard se retrouvent à nouveau lundi devant la justice, aux Etats-Unis cette fois, pour s'accuser mutuellement de diffamation.



Le procès hors norme à Fairfax, petite ville de l'Etat de Virginie proche de Washington, a débuté par la sélection des jurés, qui s'est achevée dans l'après-midi. Les débats commenceront mardi devant la juge Penney Azcarate et pourraient durer plusieurs semaines.



Dans la matinée, Johnny Depp et Amber Heard sont arrivés sans faire de déclarations au tribunal, où un petit groupe de fans de l'acteur s'étaient rassemblés avec des drapeaux pirates et des pancartes "Justice pour Johnny". "Pour moi, Johnny est innocent", a affirmé à l'AFP Carmen Maria Pagan Carlo, 49 ans, venue de Pennsylvanie. "J'ai été une femme maltraitée et je sais ce qu'est un homme qui maltraite une femme, et Johnny n'est pas comme ça."



Ce deuxième acte judiciaire après Londres, filmé et diffusé en direct, devrait être très suivi, d'autant que le casting des témoins est digne des grands films hollywoodiens: le milliardaire Elon Musk, les acteurs James Franco et Paul Bettany, la comédienne Ellen Barkin...



Johnny Depp, 58 ans, et Amber Heard, 35 ans, comparaîtront en personne, leurs témoins plutôt par liaison vidéo.



Le procès découle d'une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, dans laquelle Amber Heard se décrivait comme une "victime de violences conjugales" brimée par la société après être sortie du silence deux ans plus tôt.



Ordonnance de protection





L'actrice ne citait pas nommément Johnny Depp, qu'elle avait rencontré en 2009 sur le tournage de "Rhum Express" et épousé en 2015. Mais dès 2016, elle avait tenté d'obtenir une ordonnance de protection pour le tenir à distance. Elle avait renoncé à ses accusations dans le cadre de leur divorce, conclu avec fracas en 2017.



Après la publication de cette tribune, la star de "Pirates des Caraïbes", qui nie avoir jamais frappé son épouse, avait porté plainte en diffamation contre Amber Heard, réclamant 50 millions de dollars de dommages et intérêts.



"La tribune, qui accuse implicitement M. Depp d'être un mari violent, est catégoriquement fausse" et vise à "générer une publicité positive" autour de Mme Heard, à quelques jours de la sortie à l'époque du film "Aquaman", dans lequel elle figurait, arguait-il.



La comédienne avait contre-attaqué, déposant à son tour plainte en diffamation pour obtenir 100 millions de dollars. "La plainte futile déposée par M. Depp contre Mme Heard prolonge les abus et le harcèlement" qu'il lui a imposés pendant leur mariage, écrivait-elle.



Johnny Depp a déposé sa plainte dans l'Etat de Virginie, où le Washington Post est imprimé et où le cadre légal est plus favorable aux plaintes en diffamation qu'en Californie, où les deux acteurs résident.



Photos, relevés de compte, examens médicaux, textos... De nombreux détails intimes risquent de filtrer lors des audiences et d'exposer, à nouveau, les excès du héros du film "Edward aux mains d'argent".



Johnny Depp devenu un "monstre"





Ce scénario ressemble étrangement à celui qui s'est joué en 2020 à Londres. Sauf qu'à l'époque, la star d'Hollywood avait intenté un procès à la société éditrice du tabloïd The Sun après un article le présentant comme un mari violent.



Pour prouver sa bonne foi, le tabloïd avait appelé son ex-femme à la barre.



Celle-ci avait décrit une douzaine d'agressions commises, selon elle, par un époux transformé en "monstre" par son usage excessif de drogues.



A la barre, il avait admis consommer trop de drogues et d'alcool, mais affirmé n'avoir jamais levé la main sur une femme, soutenu à cet égard par les témoignages écrits de ses ex-compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder.



La justice britannique avait finalement tranché en faveur du tabloïd, estimant que "la grande majorité des agressions présumées avaient été prouvées".



Après ce revers, l'acteur américain avait dû renoncer à son rôle dans le prochain film de la série Les Animaux fantastiques, adapté des ouvrages de l'auteure de Harry Potter, J. K. Rowling.



Samedi, Amber Heard a affirmé sur Twitter qu'elle avait "toujours conservé de l'amour pour Johnny" Depp.



"Cela me fait beaucoup de mal de devoir revivre les détails de notre vie passée devant le monde", a-t-elle ajouté, en disant qu'elle resterait à l'écart des réseaux sociaux pendant les prochaines semaines.