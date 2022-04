"Une robe spéciale pour un jour spécial": la pièce unique que portait Victoria Beckham au mariage de son fils

Ce week-end du 9 avril, David et Victoria Beckham ont assisté au mariage de leur fils Brooklyn et de Nicola Peltz. Le mariage s'est déroulé dans une prestigieuse demeure en Floride.

L'événement a accueilli de nombreuses célébrités, comme Eva Longoria ou Serena Williams, et les looks ont évidemment été à la hauteur des espérances, notamment la somptueuse robe de la mariée venue de la maison Valentino.

La mère du marié, ex-Spice Girls et aujourd’hui créatrice de mode, a dénoté par sa robe originale et raffinée. Elle portrait une slipdress, ces robes aux coupes droites et simples, souvent fendues au nouveau des jambes, qui sont très tendance depuis quelques mois. Et cette slipdress était métallisée, ce qui fait de cette pièce une pièce atypique.

Cette robe singulière était signée de la main de Victoria Beckham herself qui a profité du mariage de son fils pour montrer ses dernières créations. Il s'agissait en réalité de la "première robe haute-couture de marque Victora Beckham, faite dans son atelier à Londres", a précisé l'ancienne chanteuse sur sa page Instagram.