L'incroyable séance photo de Rihanna pour un célèbre magazine de mode: "Historique!"

C'est un honneur pour Rihanna de poser pour Vogue et un honneur pour Vogue de recevoir Rihanna. C'est en tout cas ce que l'on ressent au visionnage de la vidéo qui retrace la séance photo de Rihanna pour le plus grand magazine de mode au monde.

On y voit la chanteuse de la Barbade enceinte se prêter au jeu des essayages et des poses devant les objectifs. Très à l'aise dans cette situation malgré un baby bump imposant, on aperçoit Rihanna répondre aisément aux sollicitations du plateau, faire de l'humour et poser avec élégance.

"Historique!", "Soyez bénis, c'est magnifique"... Pendant le shooting, on entend des commentaires qui ne tarissent pas d'éloge envers l'interprète d'Umbrella.

Les photos seront visibles dans l'édition de mai de Vogue. Rihanna en fera également la couverture.