Le geste déplacé d’A$AP Rocky lors de sa première rencontre avec Rihanna, dix ans avant leur relation

Ils vivent une belle histoire d’amour et vont (très) prochainement connaître leur bébé. Mais tout n’a pas toujours été tout rose entre Rihanna et son compagnon A$AP Rocky.

En janvier dernier, les deux stars de la musique annonçaient leur relation mais cela faisait en réalité une dizaine d’années que ces deux-là se connaissaient. Rihanna est revenue sur cette rencontre lors d’une interview accordée à Vogue, célèbre magazine de mode pour lequel elle a accepté de faire un shooting hors norme pour l'édition de mai 2022.

"Ça ne faisait pas partie du spectacle!"

C’était en 2012 et ils partageaient la scène de MTV Music Awards en 2012 le temps d’un morceau. "Il m'a attrapé les fesses sur scène. Ça ne faisait pas partie du spectacle! Je me suis dit 'Qu'est-ce que tu fais?'. Ma manageur s'est dit 'Oh mon Dieu, il doit un peu lui plaire parce qu'elle ne laisse pas passer ce genre de choses d'habitude", explique-t-elle au magazine américain.

Une première approche pas très classe de la part du rappeur... Qui est tout de même devenu son ami par la suite. Mais qui a bien failli rester dans ce que l’on appelle la friendzone. "Les gens ne sortent pas de la friendzone facilement avec moi", continue-t-elle. "Et ça a vraiment pris du temps de passer au-dessus du fait que je le connaissais très bien et qu'il me connaissait très bien, car nous savons aussi à quel point nous pouvons mutuellement nous attirer des ennuis."

Puis, de plus en plus, Rihanna s’est laissée convaincre, notamment grâce à l’approbation de sa maman au sujet d’A$AP Rocky. "Ma mère cerne très vite les gens. Il y a des garçons avec qui je suis sortie qu'elle ne veut même pas regarder aujourd'hui. Mais lui, elle a été séduite dès le début".

Puis elle a évoqué aujourd'hui un amour sans aucune ombre au tableau. "Il n'y a pas de prétention entre nous, de comparaison entre son image et la mienne. On vit, tout simplement. J'ai juste l'impression que je peux tout vivre avec lui à mes côtés."