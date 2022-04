La somme colossale que Johnny Depp et Amber Heard se réclament pour leurs dommages et intérêts

Le procès de Johnny Depp contre Amber Heard continue aux Etats-Unis. Tous deux se poursuivent pour diffamation et surenchérissent les reproches à l'un et à l'autre.

On sait déjà quelle somme chacun réclame pour les dommages et intérêts, qui recouvrent normalement une estimation des préjudices moraux et matériels causés par la partie adverse. Et ces deux-là ont sûrement fait leur calcul en fonction de la fortune personnelle de l'autre...

L’actrice Amber Heard demande 100 millions de dollars de dommages et intérêts et Johnny Depp, lui, réclame 50 millions à son ex-femme. Rien que ça!