Vitaa à la maternité: elle dévoile le prénom et le sexe de son troisième enfant (photo)

Après Amel Bent, c'est au tour de Vitaa de donner naissance à son troisième enfant. L'interprète de "À fleur de toi" a dévoilé la nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi 13 avril.

La chanteuse a partagé la première photo de son nouveau-né. Sur ce cliché, Vitaa apparaît tenant son nourrisson dans ses bras. "Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes créatures", commente l'artiste de 39 ans, "Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits…".

Déjà maman de deux garçons, Vitaa et son mari Hicham sont depuis le 10 avril les heureux parents d'une petite fille baptisée Noa. Les internautes n'ont pas manqué de féliciter la jeune maman et de s'émerveiller devant cet émouvant cliché.