Le poignant hommage de John Travolta à son fils décédé: "Je pense à toi tous les jours"

Ce jeudi, l'acteur américain a rendu hommage à son fils décédé sur son compte Instagram: "Mon cher Jetty, tu me manques plus que les mots ne peuvent le dire. Je pense à toi tous les jours. Joyeux anniversaire. Je t'aime, ton papa" commente-t-il.

Sur la photo, on y voit Jett encore enfant. Son père se tient juste derrière lui, en souriant. Père et fils semblent afficher une grande complicité. Le jeune homme âgé de 16 ans à l'époque, est décédé en 2009 après avoir été retrouvé inconscient au Old Bahama bay Hotel où la famille Travolta était en vacances. Jett Travolta aurait eu 30 ans aujourd'hui.