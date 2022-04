Sur scène, le vibrant hommage de Jacques et Thomas Dutronc à Françoise Hardy (vidéo)

Père et fils ont entamé une tournée commune. Elle a commencé ce mercredi 13 avril et elle promet d'être riche en références et en émotions.

À la première de cette tournée, un clin d'œil a été fait à Françoise Hardy, la mère de Thomas Dutronc et épouse de Jacques Dutronc bien qu'ils séparément depuis longtemps. "Je l’aimais beaucoup et je l’aime toujours. Elle ne peut pas être là ce soir. Elle s’appelle Françoise", a annoncé Jacques Dutronc selon le rapport du Parisien. Avant de dire à leur fils: "Tu sais comment j’ai rencontré ta maman? J’avais écrit une chanson qui s’appelait Fort Chabrol. Elle a voulu la chanter et c’est devenu Le temps de l’amour", puis d'enchaîner une reprise instrumentale de la chanson phare de Françoise Hardy avec son portait en arrière plan.

Un vibrant hommage à la chanteuse française atteinte d'un cancer du système lymphatique, puis du pharynx et dont l'état de santé inquiète ses proches depuis quelques mois...