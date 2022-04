Un écureuil s'installe au troisième étage d'un immeuble, sous le regard attendri... d'un chat! (vidéo)

Dame nature nous en apprend tous les jours! Sur le compte TikTok de Biscotte, un joli chat noir vivant dans une petite commune du Rhône (en France), on peut découvrir les aventures quotidiennes du matou.

Mais depuis quelques semaines, Biscotte doit partager l'affiche avec Citron-Châtaigne, un adorable écureuil qui a élu domicile dans son appartement situé au troisième étage d'un immeuble.

Le flamboyant écureuil est d'abord arrivé seul en janvier et s'est installé sur le rebord de la fenêtre du couple qui n'a eu de cesse de le filmer pendant des semaines... Avant de se rendre compte que Citron-Châtaigne était en réalité en train de construire un nid pour accueillir toute une portée d'adorables bébés écureuils.

Les péripéties de Citron-Châtaigne ont amusé les propriétaires d'une Biscotte intriguée mais non violente avec le rongeur et les vidéos de ses aventures ont cartonné sur TikTok puisque le compte "Biscottestunestar" est suivi plus de 115 000 personnes.

Si aujourd'hui, "Citron-Châtaigne et ses bébés sont partis sans qu’on les voit", il est encore possible de retracer toute leur histoire.