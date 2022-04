L'engagement de deux grandes influenceuses pour que "la beauté ne soit plus une question de taille" (vidéo)

Le "Body positivie", ça vous parle ? C’est cette (bonne) tendance qui prône l’acceptation de soi, peu importe son corps, son âge, sa taille ou sa carnation. Chaque jour de nouveaux hashtags, de nouveaux blogs et de nouveaux conseils apparaissent pour que chacun et chacune assume ce qu’il est.

Et à chacun son champ d’action. Les deux influenceuses Maria Castellanos (498 000 followers) et Denise Mercedes (1,5 millions de followers) ont décidé d’unir leurs forces – et leur corps – pour s’impliquer auprès de leur public.

Elles ont lancé le projet "StyleNotSize", pour lequel elles posent ensemble, vêtues de la même manière, avec leurs différents corps, différents styles et différentes formes. "La beauté n'est pas une question de taille, la mode non plus", écrivent-elles. "Nous avons toutes les deux des corps, nous avons toutes les deux des insécurités, nous avons toutes les deux du style et surtout nous nous sentons toutes les deux autonomes, belles et sous contrôle."

Pour illustrer leur engagement, elles se filment et se photographient et ça vaut le détour!