Un acteur de la série Game of Thrones accusé de comportement déplacé envers un mineur

Il a été connu grâce à la série Game of Thrones, où il incarnait le personnage peu ragoûtant de Thenn Warg. Joseph Gatt, 50 ans, a été arrêté à son domicile le 6 avril après avoir été accusé d’entretenir des "discussions sexuellement explicites en ligne avec un mineur".

L’acteur nie totalement les faits et a été libéré sous caution (5000 dollars). La police département de Los Angeles (LAPD) a indiqué qu’une enquête était "en cours".

Sur Instagram, Joseph Gatt a publié ce mercredi 13 avril un long message pour clamer son innocence. "Je veux évidemment répondre aux allégations absolument horribles et complètement fausses récemment portées contre moi", a-t-il écrit. "Elles sont à 100% fausses et imprudentes."

L’acteur a également indiqué qu'il "coopérait pleinement avec la police et le LAPD pour aller au fond des choses". Avant de conclure qu'il avait "hâte de laver mon nom".