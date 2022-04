La bourde d’Emmanuel Macron sur le nom d’un programme télé très connu

La guerre de l’entre deux tours est ouverte entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen… Et la précipitation, peut-être le stress, amènent parfois à faire quelques erreurs.

Ce mercredi 13 avril, sur TF1, l’actuel président français participait à l’émission Votre France pour demain.

Pendant l’émission, Emmanuel Macron a essayé de comparer les belles paroles de sa concurrente à un conte pour endormir les enfants en citant un programme dédié qui a bercé la jeunesse de beaucoup d’entre nous: Bonne nuit les petits…

Sauf que le candidat à la présidentielle s’est légèrement trompé dans le nom de la série mettant en scène Nounours. "C'était un programme à peu près à cette heure de la soirée, 'Dormez les enfants'. Mais ça n'est plus diffusé aujourd'hui", a-t-il annoncé.

Heureusement, pour la compréhension de tous, le journaliste Gilles Bouleau l’a rapidement repris. "Merci de me corriger Monsieur Bouleau", a-t-il répondu.

Une petite bourde qui pourrait froisser les fans de Pimprenelle et Nicolas !