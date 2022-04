Montagne de déchets et "odeurs épouvantables": une société de nettoyage britannique raconte sa pire intervention (photos)

Oui, une société de nettoyage est généralement appelée pour s’occuper de lieux qui en ont besoin, c’est vrai. Mais certains endroits sont plus sales et plus mémorables que d’autres.

Jonny Caisley est le chef d’une entreprise de nettoyage au Royaume-Uni et il a raconté son pire souvenir au média britannique The Sun. C’était dans le centre-ville de Newcastle et quelques détails lui avaient déjà mis la puce à l’oreille le propriétaire du logement était alcoolique et plusieurs autres sociétés de nettoyage avaient refusé de le prendre en charge… "Quand j’ai reçu l’appel pour m’en occuper j’ai tout de suite pensé que c’était mal barré", a-t-il expliqué.

Arrivées sur place, les équipes de Jonny Caisley n’ont pas été déçues. Là, elles ont trouvé des montagnes de déchets, des "odeurs épouvantables", des bouteilles d’alcool entassées, des aliments moisis… "La nourriture était restée là pendant un moment, comme tout le reste (…) Nous avons enlevé toutes sortes, vêtements, pneus, matelas, ordures." La société de nettoyage est revenue avec des photos… à ne pas regarder pendant le repas.