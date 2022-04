Pékin Express: les frères belges, Lucas et Nicolas, remportent l'aventure !

Les deux Belges ont remporté brillamment la 15e édition de Pékin Express. À l'issue d'un ultime duel, Lucas et Nicolas se sont imposés face au couple Fanny et Jérémy. Tous deux avaient jusqu'alors survolé la compétition. En neuf épisodes, ils ont remporté six étapes, ainsi que deux des trois courses de la demi-finale. Ils avaient également été immunisés à trois reprises et n’ont jamais fait un moins bon résultat que deuxièmes.

Lors de l'épisode retransmis ce jeudi sur Club RTL, les deux Belges se sont imposés dans une course ultime. Durant les derniers mètres qui les séparent de la victoire, Lucas et Nicolas se sont montrés unis, motivés et déterminés à offrir cette victoire à leur famille. "Quoi qu'il arrive, on sera fiers !", s'exclame Nicolas, le souffle coupé. "Toute la fatigue de ces trente derniers jours retombe. Le physique commence à lâcher. Il est temps que ça se termine !", confie Lucas.

Ce sont des trucs qui resteront gravés entre nous

Quelques instants plus tard, les deux frères sont les premiers à passer la ligne d'arrivée. S'ensuivent des cris de soulagement et de fierté. Exténués, Lucas et Nicolas s'écroulent avant de se prendre dans les bras. Tous deux se remémorent cette aventure extraordinaire. "Je suis fier de tout ce qu'on a traversé. On vient de gagner Pékin Express !", s'exclame Lucas.

Il y a quelques semaines, Lucas et Nicolas étaient revenus sur cette expérience (à noter que le tournage de l'aventure s'est clôturé il y a déjà plusieurs mois). "Ce sont des souvenirs plein la tête. Quoiqu'il arrive, ce sont des trucs qui resteront gravés entre nous. Ce sont des choses qui sont difficiles à exprimer. Les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas se rendre compte", soufflait Nicolas.