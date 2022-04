Meghan et Harry en Angleterre: ils ont rendu une visite surprise à la reine Elizabeth II

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont de passage aux Pays-Bas ce week-end pour les Invictus Games qui se dérouleront du 16 au 22 avril. Le duc et la duchesse de Sussex en ont profité pour rendre une petite visite surprise à la reine Elizabeth II en Angleterre.

Le duc et la duchesse de Sussex assisteront aux Invictus Games aux Pays-Bas ce week-end. Cette compétition se déroule du samedi 16 au vendredi 22 avril mais le couple se trouve déjà sur place ce vendredi.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont profité de leur passage aux Pays-Bas pour faire un petit détour par l’Angleterre dans le plus grand des secrets. Ils ont en effet pris l’avion afin de rendre une petite visite surprise à la reine Elizabeth II au château de Windsor. Ils ont également vu le prince Charles et son épouse Camilla.

Selon Daily Mail, c’est la première fois que Meghan remet les pieds au Royaume-Uni depuis le "Megxit", c’est-à-dire quand elle et Harry ont décidé de "prendre du recul" avec la famille royale britannique.

De son côté, le prince Harry n’avait plus vu sa grand-mère en personne depuis les funérailles du prince Philip en avril 2021.