Le prince William, Kate et leurs trois enfants aperçus sur les pistes d’une célèbre station de ski française

Selon le magazine anglais Hello !, le duc et la duchesse de Cambridge auraient été aperçus sur les pistes de la station de ski française Courchevel, en compagnie de leurs trois enfants. Pippa Middleton, la sœur de Kate, les aurait d’ailleurs rejoints.

Le duc et la duchesse de Cambridge en vacances en France ? C’est en tout cas ce que pense le magazine britannique spécialisé de la royauté. Selon Hello !, Kate et William auraient en effet été aperçus la semaine dernière sur les pistes de la célèbre station de ski Courchevel, en compagnie de leurs trois enfants.

Le magazine tire cette information des réseaux sociaux. Plusieurs utilisateurs de Twitter et Instagram disent avoir vu le couple royal en train de dévaler les pistes et déguster des repas dans les restaurants les plus luxueux de la station.

Toujours selon Hello !, un observateur royal a même affirmé que Pippa Middleton, la sœur de Kate, les aurait rejoints sur place. Rien de surprenant pour le magazine britannique qui précise que George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans, sont en vacances scolaires.