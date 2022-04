Julien Lapraille annonce la naissance de son premier enfant: "Un véritable bonheur pour papa et maman"

Julien Lapraille a annoncé, ce vendredi sur les réseaux sociaux, la naissance de son premier enfant. Et c’est d’une façon plutôt humoristique qu’il a fait part de la nouvelle. Il s’agit d’une petite fille prénommée Lily.

Julien Lapraille a annoncé une heureuse nouvelle ce vendredi sur les réseaux sociaux. Celui qui s’est fait connaître grâce à l’émission Top Chef a en effet dévoilé la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Lily.

C’est sur le ton de l’humour qu’il a fait part de la nouvelle : "Après 9 mois de loyer impayé, une consommation excessive de sucreries, le chauffage et l’eau à disposition sans aucun loyer payé. Papa et maman ont fait appel à un huissier de justice pour constater les faits suivants : le jeudi 14 avril à 17h41, Lily Lapraille (3,280kg et 50cm) a été priée de quitter les lieux", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Après cette petite pointe d’humour, il a ajouté : "Un véritable bonheur pour papa et maman qui vont vivre une vie remplie d’amour à 3."

Félicitations et plein de bonheur aux jeunes parents !



© Facebook - Julien Lapraille