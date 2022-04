Retour de l'amour est dans le pré: un baptême du feu pour Sandrine Dans avec Bernard, le "bon vivant" de 61 ans...

Premier épisode de cette nouvelle saison de "L'amour est dans le pré". L'heure est aux portraits, et Bernard a donné un rendez-vous un peu spécial à l'animatrice de l'émission.

Bernard n’a pas sa langue dans sa poche, et il a le rire et le lever de coude facile. Lors de cet épisode de présentation des nouveaux candidats de L'amour est dans le pré, l’animatrice Sandrine Dans a rapidement été mise au parfum du tempérament de ce marchand de bestiaux de 61 ans venu de Bastogne.

Pour le rencontrer, le rendez-vous a été donné à Ciney sur un célèbre marché aux bêtes, un endroit peu habituel pour une première approche. Et il n’est pas venu seul: son fils et un ami sont également présents… Et n’ont pas leur langue dans leur poche non plus.

Après quelques pas dans les allées du marché aux bêtes où se sont enchaînées les vannes, il est temps de passer aux choses sérieuses: l’apéro! Oui mais il est (très) tôt et Sandrine Dans n’était visiblement pas au courant du rituel local: un café avec "une goutte dedans" de peket.

"Si tu me fais boire ça, je m’écroule!", prévient Sandrine Dans qui n’est pas au bout de ses peines puisque vont s’enchaîner les culs secs et les tournées. "Je n’ai plus froid maintenant", plaisante ensuite l’animatrice. Amusés de cette scène, les anciens candidats de l’émission qui visionnent les portraits ensemble vont le conclure à l’unanimité: Bernard sera le "bon vivant" de cette édition de L'amour est dans le pré!