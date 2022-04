Dans l’amour est dans le pré, l’improbable parcours de Cathy: "Je fais les chevaux le matin et des épilations l’après-midi"

C'est le retour de l'amour est dans le pré sur RTL-TVI et RTL Play. Du moins, de la première partie, celle où l'on découvre les participant(e)s, afin qu'ils puissent recevoir des lettres de personnes intéressées par l'aventure amoureuse.

Phénomène plutôt rare dans L’amour est dans le pré. Cette année ce ne sont pas une mais deux femmes qui candidatent en même temps pour trouver l’amour... Et elles sont mère et fille!

Cathy et Soraya se sont en effet inscrites ensemble à l'émission. Et l’heure est aux portraits. Cathy, 56 ans, retrace son parcours et il faut dire qu'il est plus qu’original. "Cela fait 6 ans" que Cathy a ouvert son écurie et un poneyclub dont s'occupe principalement sa fille… Mais ce n’est pas tout. "À la base je suis biochimiste", annonce-t-elle avant de préciser: "J’ai travaillé en médecine nucléaire".

De quoi impressionner Sandrine Dans. Puis l'agricultrice du Brabant flamand ajoute: "J’ai encore un salon d’esthétique". Stupéfaction et amusement du côté de notre animatrice. "C’est bizarre, parce que je fais les chevaux le matin et deux après-midi par semaine, je vais faire des pieds, des épilations, des massages…"

Ça, oui, bizarre, c'est sûr, mais surtout une preuve du courage de la part de la quinquagénaire qui gère aujourd’hui plus de 70 chevaux.