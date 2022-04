C’est quoi, en fait, les "Invictus Games" ?

Les Invictus Gamessont une manifestation sportive internationale en principe réservée aux anciens combattants blessés à la guerre, affectés physiquement ou mentalement. Les candidats doivent appartenir à la "WIS community" ("wounded, injured and sick service personnel", soit blessés et malades) souffrant notamment de TSPT (trouble de stress post-traumatique), handicap, maladies chroniques.

Vingt nations et quelque 500 concurrents sont annoncés pour cette édition qui, après deux reports dus à la crise sanitaire liée au coronavirus, se tiendra dès samedi à La Haye. Tout en conservant le millésime 2020, à l'instar des Jeux Olympiques de Tokyo. Dix disciplines figurent au programme. La compétition est organisée par l'"Invictus Games Foundation", sous le patronage du prince Harry, avec le soutien du ministère néerlandais de la Défense et de plusieurs entreprises, dont le groupe aéronautique et de défense américain Boeing.

Le président américain Joe Biden enverra une délégation dirigée par son secrétaire (ministre) aux Transports, Pete Buttigieg. Le prince Harry, qui s'est mis en retrait de la famille royale britannique, sera également présent durant quelques jours, en compagnie de son épouse Meghan Markle, selon les organisateurs.

La première édition des Invictus Games s'est déroulée en septembre 2014. Les suivantes ont eu lieu à Orlando (États-Unis) en 2016, à Toronto (Canada) en 2017 et Sydney (Australie) en octobre 2019. L'édition 2023 se tiendra à Düsseldorf (ouest de l'Allemagne), avant de reprendre un cycle biennal.