Jennifer Lopez et Ben Affleck surpris en train de s'embrasser passionnément dans une allée (vidéo)

La chanteuse récemment fiancée et son fiancé Ben Affleck ont été aperçus en train de s'embrasser passionnément dans leur allée à Los Angeles mercredi. L'acteur de 49 ans a été vu en train de rentrer sa voiture lorsque l'actrice de "Marry Me" est sortie pour l'accueillir.

La chanteuse de 52 ans et le comédien se sont embrassés langoureusement pour le plus grand bonheur des paparazzis.

Le couple semblait être en pleine forme près d'une semaine après la demande en mariage de Ben Affleck à Jennifer Lopez pour la deuxième fois, cette fois avec un diamant vert qui vaudrait 10 millions de dollars. Plus tôt dans la semaine, ils ont suscité des rumeurs de fiançailles lorsque l'artiste de "Dinero" a été vu portant une grosse pierre à son annulaire.

L'actrice a révélé qu'elle prenait un bain moussant quand Affleck s'est mis à genoux. "Je l'ai regardé dans les yeux en souriant et en pleurant en même temps, en essayant de me faire à l'idée qu'après 20 ans, cela se produisait à nouveau", s'est-elle souvenue dans son bulletin d'information "On The J.Lo". J'étais littéralement sans voix et il a dit : "C'est un oui ?" J'ai répondu : "Oui, bien sûr, c'est un oui".

Elle a partagé qu'elle était en larmes à ce moment-là et a dit à quel point la demande était romantique.

"Je souriais si fort et les larmes coulaient sur mon visage, me sentant si incroyablement heureuse et entière. Ce n'était pas du tout fantaisiste, mais c'était la chose la plus romantique que j'aurais pu imaginer", a-t-elle déclaré. "Juste un samedi soir tranquille à la maison, deux personnes se promettant d'être toujours là l'une pour l'autre. Deux personnes très chanceuses. Qui ont eu une seconde chance de connaître le véritable amour."

Le couple a ravivé son amour en avril 2021, près de 20 ans après avoir annulé ses premières fiançailles au début des années 2000.

Tous deux ont ensuite eu des enfants avec d'autres conjoints. J.Lo et son ex-mari Marc Anthony, partagent des jumeaux de 14 ans, Max et Emme, tandis qu'Affleck et son ex-femme Jennifer Garner partagent trois enfants : Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Samuel, 10 ans.