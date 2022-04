"On a eu une chance incroyable": les athlètes de l’équipe belge ont rencontré Meghan et Harry aux Invictus Games (photos)

Le prince britannique Harry et sa femme Meghan sont à La Haye pour les Invictus Games, jeux créés pour les soldats blessés dont la cinquième édition se déroule aux Pays-Bas.



Il s'agit de la première apparition publique du couple en Europe, depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale il y a deux ans et demi, ont relevé de nombreux médias.

Les 12 athlètes de l’équipe belge ont pu rencontrer le prince Harry et son épouse Meghan Markle lors de la réception donnée vendredi soir. Une soirée organisée dans la ville de La Haye, où se déroulent les jeux. Les "compétiteurs" belges vont participer - pour la première fois en ce qui concerne la Belgique - à cette compétition.



© RTL INFO



© RTL INFO



"On a eu une chance incroyable parce qu’il y avait beaucoup de monde. Le prince et Meghan étaient très disponibles et accessibles. Ils ne se comportent pas comme des VIP", a confié Bernard Bolly, manager l’équipe belge.



© RTL INFO



© RTL INFO



La cinquième édition de ces jeux se déroulera du 16 au 22 avril à La Haye. Les douze participants belges prendront part à des compétitions dans six sports individuels et trois collectifs, comme le rameur, le cyclisme, différentes disciplines d'athlétisme et la natation, selon le responsable du sport à haut niveau de la Défense, Bernard Bolly, qui est le "team manager" de cette équipe militaire.

L'équipe belge est composée de militaires d'active ou retraités à l'histoire souvent bien différente, qu'ils évoquent parfois avec pudeur. Certains ont subi des accidents de travail - ou sur le chemin du travail - alors que d'autres ont été victimes d'accidents, notamment de la route, durant des loisirs. La délégation belge aux "Invictus Games" fera par contre l'impasse dans des compétitions comme le tir à l'arc et le powerlifting. M. Bolly avait confié voici quelques mois espérer que son équipe ramène plusieurs médailles de cette première participation.

Les jeux Invictus sont une manifestation sportive internationale en principe réservée aux anciens combattants blessés à la guerre, affectés physiquement ou mentalement. Les candidats doivent appartenir à la "WIS community" ("wounded, injured and sick service personnel", soit blessés et malades) souffrant notamment de TSPT (trouble de stress post-traumatique), handicap, maladies chroniques. Vingt nations et quelque 500 concurrents sont annoncés pour cette édition qui, après deux reports dus à la crise sanitaire liée au coronavirus, se tiendra dès samedi à La Haye. Tout en conservant le millésime 2020, à l'instar des Jeux Olympiques de Tokyo. Dix disciplines figurent au programme.

La compétition est organisée par l'"Invictus Games Foundation", sous le patronage du prince Harry, avec le soutien du ministère néerlandais de la Défense et de plusieurs entreprises, dont le groupe aéronautique et de défense américain Boeing. Le président américain Joe Biden enverra une délégation dirigée par son secrétaire (ministre) aux Transports, Pete Buttigieg.

Un événement sportif international



Alors que le couple n'était depuis plus venu au Royaume-Uni, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont également jeudi rendu visite à la grand-mère du prince, la reine Elizabeth, qui doit fêter ses 96 ans dans quelques jours.



Créés par Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan, les Invictus Games sont un événement sportif international pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés.



Plus de 500 participants venant de 20 nations participent à l'événement, qui a été reporté deux fois en raison de la pandémie de Covid-19, et qui se clôture le 22 avril.



Thème récurrent



Samedi, Harry et Meghan assisteront à la cérémonie d'ouverture où ils doivent prononcer un discours. Meghan sera présente aux Invictus Games durant les premiers jours de l'événement, selon une porte-parole du couple.



Les Invictus Games, organisés pour la première fois en septembre 2014 à Londres, sont un thème récurrent dans la relation entre Harry et Meghan.



C'est lors de l'édition 2017 à Toronto que le prince a fait sa première apparition avec l'ancienne actrice américaine. L'année suivante, ils étaient présents à Sydney, quelques jours après l'annonce de sa grossesse.

La première édition des Invictus Games s'est déroulée en septembre 2014. Les suivantes ont eu lieu à Orlando (États-Unis) en 2016, à Toronto (Canada) en 2017 et Sydney (Australie) en octobre 2019. L'édition 2023 se tiendra à Düsseldorf (ouest de l'Allemagne), avant de reprendre un cycle biennal.