La première photo d'Al Pacino, 81 ans, avec sa petite amie de 28 ans: un détail sur la table amuse les internautes (photo)

Al Pacino, 81 ans, a commencé à sortir avec Noor Alfallah, 28 ans, pendant la pandémie. La jeune femme, issue d'une riche famille américano-koweïtienne, ont été photographiés ensemble cette semaine lors d'un dîner de groupe célébrant une nouvelle exposition d'art présentant les œuvres du peintre Julian Schnabel.



Noor Alfallah a déjà fréquenté Mick Jagger, 78 ans, et l'investisseur milliardaire et philanthrope Nicolas Berggruen, 60 ans.

"Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. Elle sort surtout avec des hommes âgés très riches, elle a été avec Mick Jagger pendant un certain temps, puis elle est sortie avec Nicholas Berggruen", confie une source à Page Six.



La jeune femme a également été aperçue à Los Angeles avec Clint Eastwood, 91 ans, qui, selon elle, est un ami de la famille.



"Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s'entendent très bien. La différence d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père".

Al Pacino et Noor Alfallah ont été aperçus à Felix Trattoria à Venice, en Californie, samedi soir, montant dans la même voiture à la sortie du restaurant. Le dîner est devenu viral après que Jason Momoa a posté une photo sur Instagram qui a révélé que Al Pacino a un étui de téléphone Shrek.



© Jason Momoa Instagram - prideofgypsies