Moment insolite pour le prince Harry aux Invictus Games (vidéo)

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se trouvent à La Haye (Pays-Bas), pour les Invictus Games. Sur place, le duc de Sussex n’a pas hésité à prendre part à la compétition. Il a participé au Land Rover Challenge, un parcours d’obstacles à réaliser en voiture. Le prince a fait sensation !

Ce vendredi, le prince Harry et Meghan Markle sont arrivés à La Haye, aux Pays-Bas, pour assister à la 5e édition des Invictus Games. Cette compétition, créée par le prince Harry lui-même pour les soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés, se tient du 16 au 22 avril.

Il s'agit de la première apparition publique du couple en Europe, depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale il y a deux ans et demi et pourtant, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas hésité à prendre part aux activités. C’est notamment le cas du prince Harry qui a participé à une compétition de voitures, le Land Rover Challenge. Le duc de 37 ans est monté à bord d’une voiture de l’équipe britannique pour un parcours d’obstacles.

Les images sont impressionnantes, on peut clairement voir la voiture se soulever et les roues s’éloigner du sol. Tous étaient impressionnés par la prestation, dont Meghan Markle qui lui a offert ses meilleurs applaudissements.

Le duc et la duchesse à bord de voitures pour enfants

Après ça, le prince Harry est allé tester un tout autre type de voiture. Il est monté à bord d’un véhicule pour enfants pour un parcours que quelques mètres. On le voit assis aux côtés d’une jeune pilote qui va faire une petite sortie de route.

Dans la voiture qui le suit, c’est Meghan Markle qui a pris place aux côtés de la jeune conductrice. Là aussi, tous ont applaudi.