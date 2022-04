Meghan crée la surprise aux Invictus Games: elle monte sur scène avant Harry pour prononcer un discours 

Meghan Markle a créé la surprise ce soir lors de la cérémonie d’ouverture des jeux pour militaires blessés au combat: elle est montée sur scène pour prononcer un discours en précédant son époux.

Meghan a d’abord salué le dévouement des athlètes présents. La duchesse de Sussex a ensuite rappelé l’engagement du prince, dont elle est le premier témoin. "Il a travaillé tard le soir et tôt le matin pour que ces jeux se déroulent au mieux. Je ne pourrais pas l’aimer et le respecter plus, et je sais que vous ressentez la même chose. Parce que c’est votre ami vétéran, il a servi en Afghanistan, et dix ans dans l’armée. Il est le fondateur des Invictus Games, et le père de nos deux petits Archie et Lili", a-t-elle déclaré.

Un discours émouvant pour annoncer la venue sur scène du prince Harry, visiblement ému.