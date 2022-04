Cette voiture est frappée par la foudre aux États-Unis: "J'ai ressenti un léger choc et mes oreilles ont commencé à bourdonner" (vidéo)

Un chasseur de tornades a été frappé par la foudre sur une route de l'Iowa aux États-Unis, le 12 avril dernier. En l'espace de quelques secondes, le conducteur n'a pas compris ce qui était en train de se passer. La voiture a été immobilisée.

Ces images sont impressionnantes! Elles montrent une voiture touchée par la foudre sur une route de l'Iowa aux États-Unis, le 12 avril dernier. More Pi, chasseur de tornades, était en pleine chasse à l'orage lorsque son véhicule a subi un "léger choc" juste après une "tornade incroyable". "Mes oreilles ont commencé à bourdonner", a indiqué l'homme sur son page YouTube.

Avec lui se trouvait un autre youtubeur, High Risk Chris. Il a filmé toute la scène depuis sa propre voiture et aussi partagé les images sur Internet. "C'est une photo unique d'une voiture frappée par la foudre", écrit-il de son côté sur YouTube.



© Capture d'écran YouTube More Pi



Il raconte l'histoire: "Mon ami, More Pi, a été frappé par la foudre le 12-4-2022 dans l'Iowa pendant une chasse à l'orage. Il se trouve que j'enregistrais dans cette direction lorsque c'est arrivé. Sa voiture a été immobilisée, et on y travaille encore. C'EST FOU !"