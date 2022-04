Alcool, drogue et anxiolytiques: un ancien médecin de Johnny Depp balance sur ses addictions

Le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard se poursuit aux Etats-Unis et les révélations également. Un ancien médecin de l’acteur a témoigné publiquement de ses addictions aux drogues et à l’alcool. Et ses propos pourraient bien jouer en la défaveur de Johnny Depp, accusé de violences conjugales par son ex-compagne.

Le procès opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard a débuté ce 11 avril aux États-Unis. Les deux ex s’accusent mutuellement de diffamation. L’actrice de 35 ans parle également de violences conjugales et d’addictions aux drogues et à l’alcool. Lors d’une audition, un ancien médecin de celui qui a interprété Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes a confirmé ses multiples addictions. Il a confié s’être occupé de l’acteur de 58 ans qui tentait de se "désintoxiquer de sa toxicomanie" pendant ses fiançailles avec Amber Heard. D’après David Kipper, Johnny Depp aurait été dépendant à l'alcool, aux opiacés, aux benzodiazépines, à des stimulants mais aussi au Xanax (anxiolytique). Toujours selon ce même médecin, l’acteur souffrait aussi de dépression et d’anxiété à l’époque et avait "peur" d’arrêter les opiacés après en être devenu dépendant suite à une opération dentaire. C'est ce que révèle People. Face à ses addictions, David Kipper aurait recommandé à Johnny Depp de faire une cure de désintoxication de 2 semaines mais celui-ci changeait constamment d’avis sur le fait de suivre ou non cette cure. "Il ne pensait pas pouvoir le faire. Cela pouvait changer après avoir une conversation avec lui où il reprenait ses esprits et sa lucidité", a indiqué le médecin. Mais pour tenter de démonter le témoignage de son ancien médecin, l’acteur de 58 ans a affirmé qu’il se remettait de la drogue et de l’alcool, accusant Amber Heard de l’encourager à boire et à se droguer "au lieu de soutenir ma sobriété", dit-il. Toutes ces révélations pourraient bien jouer en la défaveur de l'acteur. Notamment quand on sait que l'avocat de son ex-femme a déclaré, preuves à l'appui, qu'elle a réellement subi des violences domestiques de la part de Johnny Depp.