Un animateur de Fox News se ridiculise dans une vidéo sur la masculinité et "la chute de testostérone chez les hommes"

Un animateur pro-Trump star de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs américains, est devenu la risée d'internautes sur Twitter pour une vidéo aux accents épique présentant un documentaire sur la masculinité, selon lui menacée.



Dans cette bande-annonce du futur documentaire "The End of Men" ("La fin des hommes"), Tucker Carlson s'inquiète d'un "sujet très important que personne ne couvre", à savoir "la chute totale des niveaux de testostérone chez les hommes américains".



S'ouvre alors un court clip où de jeunes hommes blancs musclés luttent à mains nues, traient une vache, tirent au fusil, enchaînent des pompes ou boivent des œufs crus. D'autres hachent du bois ou portent des roues de tracteur, toujours torse nu...





Au milieu de ces images, un homme nu, installé en hauteur sur un rocher au crépuscule, tend les bras en croix devant une petite machine envoyant une lumière orangée vers son entrejambe. Le commentaire audio évoque les "hommes qui sont durs, (...) les hommes qui sont assez forts pour survivre".

Ridiculisé



L'extrait a déclenché une avalanche de moqueries sur les réseaux sociaux, cette séquence évoquant pour beaucoup "un érotisme homosexuel" à l'opposé des valeurs familiales traditionnelles largement défendues à l'antenne de Fox News.



"Vous pouvez simplement changer le son et en faire une pub pour Grindr", le pendant gay de l'application de Tinder, a plaisanté une militante démocrate.



Dans un autre extrait vidéo, Tucker Carlson reçoit un coach sportif de l'Ohio, promoteur de la "thérapie par la lumière rouge", une pratique qui, assure l'invité, inclut "le bronzage des testicules".



Sans défendre de façon explicite cette pratique non validée par le corps médical, Tucker Carlson insiste sur la nécessité de "chercher une solution" à la chute des niveaux de testostérone.



Présentant chaque soir de semaine l'émission "Tucker Carlson Tonight", suivie par des millions d'Américains, Tucker Carlson est l'un des éditorialistes et animateurs de télévision les plus écoutés des Etats-Unis.