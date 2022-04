Comment s’est passée la tant attendue visite de Harry à la reine Elizabeth ? Le prince raconte

Cela faisait des mois que le prince Harry n’avait pas remis les pieds sur ses terres natales, même pour l'hommage rendu à son grand-père le prince Philip fin mars. Depuis son expatriation aux États-Unis et son abandon des fonctions royales, Harry et son épouse Meghan Markle ont perdu certains avantages, dont la protection policière. Une réalité qui empêcherait le couple de se rendre au Royaume-Uni, où ils sont notamment fortement sollicités par les médias.

Ce week-end se déroulaient les Invictus Games, présidés par le prince Harry, qui s’est rendu à cette compétition spécialement pensée pour les invalides de guerre. L’édition 2022 était située à La Haye, aux Pays-Bas. Le duc et la duchesse de Sussex ont donc fait une halte au Royaume-Uni pour rendre visite à la famille royale dans le plus grand secret.

Selon le Daily Mail, la reine Elizabeth et le prince Harry ont passé une entrevue "très cordiale" et "incroyablement chaleureuse et de bonne humeur". Une visite détendue, comme Harry le confirme auprès de la BBC: "C'était formidable de la voir. Je suis sûr qu'elle aurait aimé être là si elle avait pu", a-t-il indiqué avant de préciser qu’"elle avait beaucoup de messages pour Team UK (l'équipe olympique britannique, ndlr) (…) déjà transmis à la plupart d'entre eux " .

Une rencontre qui a vraisemblablement ravi la reine qui est aussi une grand-mère… Et une arrière-grand-mère. Le prince Harry a souligné que Lilibet et Archie, ses enfants, verront pour la première fois Elizabeth "dans un avenir proche".