Tout juste mariée et enceinte, Ilona Smet dévoile son baby-bump (photo)

Ce week-end était placé sous le signe du bonheur et de l'amour pour Ilona Smet. Ce samedi 16 avril, la fille de David Halliday et d'Estelle Lefébure, a dit "oui" à son compagnon Kamran Ahmed dans un village du sud de la France. Le couple n'a publié aucune photo de la cérémonie qui se voulait intimiste. Mais ce lundi 18, la belle a tenu à partager sa joie et son émotion avec ses abonnés.

Dans une robe aux motifs floraux, Ilona Smet affiche fièrement son ventre arrondi. Une photo au naturel, où la jeune femme de 26 ans apparaît plus heureuse que jamais. "Un ventre et un cœur pleins" résume la star, sur un petit nuage. De leur côté, les internautes ont été nombreux à féliciter la petite-fille de Johnny Halliday. "Oh bonheur! Félicitations ma belle!" peut-on lire ou encore "Félicitations pour votre mariage...et bientôt la venue d'un bébé". Sa tante Laura Smet, lui a également présenté ses vœux avec un sobre émoji un cœur.