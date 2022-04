L'acteur Jason Momoa au casting du film tiré d'un jeu vidéo qui semble impossible à adapter

La star d'Aquaman et de Dune jouera dans le film adapté du jeu vidéo Minecraft. L'acteur de 42 ans finalise actuellement ses négociations avec Warner Bros, a confirmé ce lundi 18 The Hollywood Reporter. Le film tiré du jeu culte sera dirigé par le cinéaste Jared Hess, ayant déjà réalisé Napoleon Dynamite ou encore Super Nacho. Le projet est ambitieux. Le jeu qui propose de créer son univers et de construire diverses structures dans un monde entièrement cubique, fera l'objet d'un film en live-action. Difficile à imaginer...

Lancé en 2011, Minecraft rassemble près de 200 millions d'utilisateurs mensuels. Au vu du succès retentissant du jeu depuis une dizaine d'année, Warners avait déjà lancé ce projet en ayant recours au service de Shawn Levy de It's always sunny in Philadelphia. Aucune information sur le synopsis n'a cependant était dévoilée à ce jour. Aussi, impossible de dire pour le moment si l'interprète de Khal Drogo de la saga Game of Thrones tiendra le rôle principal de ce film.