Vincent Delerm était en visite à Bruxelles ce week-end… Et il a visiblement beaucoup aimé la ville!

Vincent Delerm n’est pas qu’un chanteur de variété française, c’est aussi un photographe amateur à l’œil aguerri qui aime partager son art.



Les fans qui le suivent sur Instagram ont pu s’en rendre compte ce week-end. L’artiste était de passage dans notre capitale, on ignore pourquoi exactement, et il a marqué son passage d’une dizaine de photos postées sur le réseau social d’images. Poétiques, originales et symboliques, on peut comprendre facilement l’affection que Vincent Delerm porte à Bruxelles à travers ses clichés aux angles originaux et couleurs pâles.

On note son passage au célèbre Archiduc (bar à cocktails du centre-ville), la dégustation des indémodables gaufres, des tags et pochoirs connus des Bruxellois… Bref, on adore et Vincent Delerm aussi visiblement, puisqu’il n’avait honoré aucune autre ville ainsi avant sur son compte!