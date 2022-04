"L'amour est dans le pré" saison 14: voici les 9 cœurs à prendre

Ils sont célibataires, issus des quatre coins de notre belle Wallonie et sont à la recherche de la personne avec qui partager leur vie. Les 9 candidats de L'Amour est de le pré de cette nouvelle saison ont été dévoilés : les voici.

Parmi les participants en quête d’amour, des femmes et des hommes âgés de 22 à 61 ans. Ils sont éleveurs de moutons, de vaches, de cochons, de chevaux mais aussi producteurs de lait, ou encore marchands de bêtes et ils partagent tous le même rêve : trouver le grand amour. Voici le portrait des 9 candidats.

Julien, 22 ans, Mons

Franc et honnête, Julien sait ce qu'il veut, et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Engagé mais têtu, il aimerait beaucoup être un jeune papa comme ses parents.

Alain, 43 ans, Pays de Herve

Alain gère seul sa ferme, avec le perfectionnisme et le soin qui le caractérisent : il aime la propreté ! Sensible et doux, il a vécu une rupture difficile et veut prendre un nouveau départ.

Nordine, 28 ans, Leuze-en-Hainaut

Nordine se décrit comme un petit cœur, pudique sur ses sentiments. Cela n'empêche pas ce bosseur d'être une grande gueule : notre tchatcheur aime être entouré.

André, 56 ans, Bassenge

André est un futur retraité dynamique qui a envie de bouger ! Bon vivant mais prévenant, cet amoureux de la nature ne sait pas rester seul et a besoin d'amour et d'affection. Il a envie de retrouver l'amour.

Arnaud, 33 ans, Rochefort

Introverti mais pas timide, Arnaud a besoin de se sentir en confiance, et a pris des initiatives pour dépasser sa réserve. Notre sensible trentenaire n'a jamais connu l'Amour, mais en a beaucoup à donner.

Cathy, 56 ans, Biévène

Cathy est une petite tornade de sourire et d'optimisme. Sans filtre et courageuse, elle a le cœur sur la main et jouit d'une belle complicité avec sa fille. Cette femme passionnée a besoin qu'on le lui rende bien en amour.

Soraya, 31 ans, Biévène

Sans être stricte, Soraya est la voix de la raison. Cette femme responsable et réaliste canalise l'énergie débordante de sa maman. Armée de son sourire et de son franc-parler, Soraya ne se laisse pas faire !

François, 33 ans, Andenne

François est un bosseur et un entrepreneur généreux, souriant et rigolo. Il s'est beaucoup investi dans le travail, mais maintenant, il est temps de penser à sa vie amoureuse !

Bernard, 60 ans, Vaux-sur-Sûre

Bernard est un agriculteur à l'ancienne, un bon vivant qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Cet homme sociable est un rigolo qui rit à ses propres blagues ! Il n'a pas peur de montrer son côté sensible et aimerait profiter de la vie à deux.

Lors de cette première émission placée sous le signe de la confidence, ces agriculteurs et agricultrices se dévoilent et se livrent sur leur parcours sentimental, fait de hauts et de bas. Plus que jamais, ils espèrent que leur future moitié se trouve parmi les lettres qu’ils vont recevoir. Et ils comptent bien rejoindre les nombreux couples déjà formés grâce à cette aventure hors du commun et pleine d’amour.

