La déclaration surprenante du prince Harry sur la Reine: "Je m'assure simplement qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle"

Le prince Harry assiste en ce moment au Jeux Invictus à La Haye (Pays-Bas), pour les Invictus Games. Cette compétition a été créée par le prince Harry lui-même pour les soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés.

En retrait de toutes ses fonctions royales depuis mars 2020, conformément à sa demande, c'est la première fois que le couple était de retour sur le vieux continent depuis 2 ans. Alors que Meghan Markle a déjà repris l'avion pour la côte californienne, le prince Harry reste aux Pays-Bas jusqu'à la fin des jeux.

Mais avant de se rejoindre La Haye, le prince Harry a rendu une visite éclair à sa grand-mère en Angleterre. Interrogé par la présentatrice de la chaîne américaine NBC, Hoda Kotb à ce sujet, le prince a révélé comment il avait vécu cette visite auprès de sa grand-mère: "Être avec elle, c'était super. C'était tellement agréable de la voir, elle est en pleine forme. Elle a toujours un grand sens de l'humour avec moi et je m'assure simplement qu'elle est protégée et qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle.''

Selon le Daily Mail, alors que seulement un court extrait de cette interview a été diffusé, les responsables du palais de Buckingham se préparent à d'autres déclarations sensationnelles plus tard dans la journée.

Le duc de Sussex a également déclaré qu'il avait refait sa vie en Californie. Et de préciser: "Ma maison est aux États-Unis et c'est ce qui me semble le mieux. Nous avons été accueillis à bras ouverts par l'incroyable communauté de Santa Barbara."

Le couple a déménagé à Montecito, en Californie, suite à leur décision de démissionner en tant que membres de la famille royale en 2020, affirmant qu'ils voulaient une nouvelle vie de liberté personnelle et financière.