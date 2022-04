Un des fils de Zinedine Zidane se livre sur la lourde notoriété de son père

Comment devenir quelqu’un à part entière quand on a un papa qui s’appelle Zinedine Zidane? C’est une question que beaucoup d’enfants de stars doivent se poser. En tout cas, c’est le cas pour Luca Zidane, le fils d’un des plus grands joueurs de football au monde.

Bien qu’il suive les traces sportives de son père, le jeune Luca, 23 ans, a parfois du mal à se séparer de l’image de Zizou. C’est dans un article du Journal du dimanche que l’on découvre ses petites difficultés. "Je suis fier d'être le fils de mon père, de tout ce qu'il a fait. Mais de temps en temps, notre nom est dur à porter" a-t-il confié au JDD. "J'aimerais qu'on me parle de ma carrière, moins de la sienne. Ce sont deux choses différentes. Le moment est venu de me faire un nom (…) Pour faire ma propre carrière professionnelle, j'ai besoin d'un club qui recrute Luca plus que Zidane."

Luca Zidane est actuellement gardien au Rayo Vallecano de Madrid. Il a indiqué au JDD prendre exemple sur son camarade Marcus Thuram, fils de Lilian et attaquant au Borussia Mönchengladbach.