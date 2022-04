Gérard Majax cité par Emmanuel Macron pendant le débat: le prestidigitateur réagit

"C’est pas Gérard Majax ce soir madame Le Pen", a lâché Emmanuel Macron à sa rivale pendant le débat de l'entre deux tours ce mercredi soir. Cette référence à Gérard Majax en a étonné (et fait rire) plus d’un… Et le mentionné en premier!

Le nom du prestidigitateur français a été cité par l’actuel président pour sous-entendre que les propos de Marine Le Pen étaient abracadabrantesques: une comparaison cohérente sur le fond, mais le nom ne parle malheureusement plus à grand monde vu que le magicien est aujourd’hui âgé de 78 ans...

Surpris, Gérard Majax a réagi ce jeudi matin au micro de RTL (France): "Le hasard fait que j’étais devant l’écran, je l’ai vu… J’ai cru rêver!", a-t-il indiqué. "J’ai cru que c’était un nom qui ressemblait au mien. Venant d’un animateur télé, c’est arrivé souvent, mais de la part du président de la République, non ! Je suis obligé d’envoyer des pouvoirs magiques à Macron pour le remercier", a-t-il conclu non sans humour.