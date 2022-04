INÉDIT: une photo de la reine Elizabeth enfant publiée à l'occasion de son 96ème anniversaire

Il n'y a pas de raison pour que la reine d'Angleterre n'ait pas de photos-cadeaux pour son anniversaire!

A l'occasion de ses 96 printemps, ce jeudi 21 avril, la famille royale a publié sur Instagram une rare photo de la reine alors qu'elle était âgée de ... 2 ans seulement! C'est un cliché qui date donc de 1928 où l'on voit la petite Elizabeth le visage illuminé, souriant, le regard malicieux et les cheveux blonds et bouclés.

En légende de cette photo, la famille royale britannique résume l'accès au trône de la reine. "Elizabeth était la fille aînée du duc et de la duchesse d'York et ne devait jamais devenir reine. Sa vie a changé en 1936 lorsque son oncle, le roi Édouard VIII, a abdiqué, son père est devenu le roi George VI et la jeune princesse est devenue l'héritière présomptive." Puis précise: "Après le triste décès de son père en 1952, la princesse Elizabeth est devenue la reine Elizabeth II à seulement 25 ans. Elle fête cette année ses 70 ans sur le trône, une première dans l'histoire britannique."