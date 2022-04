Amber Heard admet avoir frappé Johnny Depp

L'acteur Johnny Depp a affirmé mercredi, devant un tribunal américain, que les accusations de violences formulées par son ex-femme Amber Heard lui avaient "tout" coûté, le plaçant en état d'homme "fini".



"Lorsque ces allégations ont rapidement fait le tour du monde, disant aux gens que j'étais un danger, ivre, sous cocaïne, un homme qui, soudainement dans la cinquantaine, battait les femmes, c'est fini. Vous êtes fini", a estimé la vedette.



La star d'Hollywood avait employé les heures précédentes de son témoignage à tenter de convaincre les jurés qu'Amber Heard était celle qui, dans leur couple, portait des coups.



Au deuxième jour de sa prise de parole publique, moment phare de cette procédure judiciaire en diffamation, Johnny Depp a assuré avoir perdu "quelle que soit l'issue du procès".



La médiatisation de ces présumées violences a, selon lui, porté un coup d'arrêt à sa carrière. "Il n'a pas fallu longtemps à Disney pour décider de me retirer de la franchise Pirate" des Caraïbes, a-t-il dit au sujet de cette série de cinq films débutée en 2003 qui a généré plus de 4,5 milliards de dollars au box-office mondial.



A la barre, l'acteur a accusé Amber Heard de violences qu'elle lui aurait infligées au cours de leur mariage qu'il a dépeint comme toxique.



"Mme Heard, dans sa frustration et dans sa rage, elle frappait", a déclaré la vedette du 7e art.



"Cela pouvait commencer par une gifle, une bousculade. Elle m'a jeté une télécommande de télévision à la tête, un verre de vin au visage", a expliqué Johnny Depp, 58 ans, affirmant que l'actrice avait "un besoin de conflit, un besoin de violence".

Un audio de Depp et Heard

Selon le Daily Mail, le jury du procès a entendu des enregistrements audio de Johnny Depp et Amber Heard parlant d'une bagarre au cours de laquelle l'actrice admet l'avoir frappé et où il affirme qu'elle a donné un coup de pied dans la porte de la salle de bain.

Les enregistrements semblent avoir été pris par Depp, qui avait déjà dit qu'il en avait fait une habitude. C'est la première fois que le procès a entendu la voix de Heard - elle doit témoigner plus tard dans l'affaire.

Dans un extrait, Amber Heard dit à Johnny Depp: "Je ne t'ai pas frappé. Je suis désolée de ne pas t'avoir donné une vraie claque sur le visage. Je te frappais, je ne te frappais pas".

Depp répond : "Ne me dis pas ce que ça fait d'être frappé".

Heard répond : "Tu as été dans beaucoup de bagarres, tu es là depuis longtemps. Tu n'as pas reçu de coup de poing. Tu as été frappé. Je suis désolée de t'avoir frappé comme ça, je ne t'ai pas frappé. Je ne t'ai pas putain de frappé. Je t'ai putain de frappé. Je ne sais pas quel était le mouvement de ma main. Tu vas bien. Je ne t'ai pas blessé, je ne t'ai pas frappé, je te frappais. Je ne suis pas assise là à me morfondre. Tu es un putain de bébé", dit Heard.

En criant, Heard continue: "Tu es un vrai bébé ! Grandis un peu Johnny".

Quand Johnny Depp dit que c'était une bagarre physique, Heard dit : "J'ai commencé une bagarre physique".

Depp répond : "Je me suis barré de là".

Avec un sarcasme amer, Heard dit : "Tu es admirable".

"Je ne pouvais presque jamais aller voir mes enfants"

Les deux anciens conjoints s'accusent mutuellement de diffamation lors de ce procès, très suivi et en partie retransmis sur les chaînes d'information, qui se tient près de Washington, à la suite d'une tribune qu'elle a écrite en 2018.



Dans ce texte publié par le Washington Post, Amber Heard, aujourd'hui âgée de 35 ans, ne citait pas nommément Johnny Depp qu'elle avait épousé en 2015. Mais elle évoquait les accusations de violences conjugales qu'elle avait portées contre son mari en 2016.



Costume gris sur chemise noire, la mine grave, la vedette a, mercredi, largement décrit, d'un ton lent, les injures verbales et attitudes toxiques présumées de son ex-femme, durant leur deux ans d'union.



"Je ne pouvais presque jamais aller voir mes enfants, passer du temps avec eux, car elle devait m'avoir tout le temps avec elle pour ses propres besoins", a déploré Johnny Depp qui a ajouté qu'Amber Heard le qualifiait régulièrement de "mauvais père".



Face à ces attaques alléguées, l'acteur assure n'être "jamais passé à la violence".



Mercredi matin, l'audience s'est attardée sur la blessure qu'a subie l'acteur en mars 2015, au cours d'une dispute conjugale.



Accompagné d'Amber Heard, Johnny Depp était alors en Australie pour le tournage du cinquième film de la série "Pirates des Caraïbes.

Violences et menaces de suicide



"Elle s'est approchée de moi et a attrapé la bouteille de vodka. Elle a reculé et l'a lancée vers moi", a narré l'acteur, en mimant la scène à la barre.



Son majeur de la main droite aurait alors été profondément entaillé. "Je regardais mon os. Le sang ne faisait que couler", a-t-il témoigné tout en montrant son doigt.



Des photos de la blessure et de l'acteur allongé sur un brancard à l'hôpital ont été exhibées dans la salle d'audience et diffusées sur les nombreuses retransmissions médiatiques du procès.



Interrogé par les médecins de l'hôpital australien sur les circonstances de l'incident, Johnny Depp aurait menti et affirmé s'être blessé en fermant une porte.



"Je ne voulais pas révéler que c'était Mlle Heard. Je ne voulais pas lui causer d'ennuis", a-t-il alors expliqué.



Questionné par l'un de ses avocats, il a justifié avoir poursuivi cette relation à l'image de son père qui était violenté par son épouse.



Durant son premier jour de témoignage mardi, Johnny Depp avait longuement témoigné des violences physiques et psychologiques que sa mère lui aurait infligées au cours de son enfance.



Mercredi, l'acteur a aussi indiqué qu'Amber Heard aurait menacé de se suicider s'il la quittait.



Présente dans la salle d'audience, l'actrice, qui a joué dans les grosses productions hollywoodiennes "Justice League" et "Aquaman", a écouté avec attention ce récit, prenant régulièrement des notes.