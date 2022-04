Sans le savoir, Lisa a adopté le fils de son mari et de sa maîtresse: "Il ressemblait tellement à nos autres enfants"

Une mère de cinq enfants a raconté l'histoire incroyable de sa famille sur Reddit. La femme de 41 ans a adopté le fils de son mari sans le savoir, relate le Mirror. La quarantenaire, qui souhaite garder l'anonymat, explique qu'elle a toujours voulu avoir une grande famille. Après avoir eu trois filles et un fils, un problème de santé a fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'autres enfants biologiques.

Lisa, prénom d'emprunt, et son mari, Dave, ont alors envisagé d'adopter un enfant. Comme ce dernier était en poste à l'étranger pour une courte période et, ne voulant pas déraciner leurs enfants ou perturber son entreprise, ils ont décidé de reporter la discussion jusqu'à son retour.

Pendant son séjour à l'étranger, Dave, 48 ans, a suggéré qu'ils envisagent l'adoption internationale. Bien que Lisa n'y ait pas songé auparavant, elle s'est ralliée à cette idée.

Dave s'est occupé de la plupart des papiers d'adoption, et le couple a rapidement accueilli un nouveau membre dans sa famille, un petit garçon nommé Kalen.

Plus les années passaient, plus Lisa était surprise de constater à quel point son fils adoptif ressemblait à ses quatre enfants biologiques. Les gens lui faisaient souvent des remarques sur cette ressemblance.

"J'aime tellement cet enfant. Au fur et à mesure qu'il grandissait - il a 7 ans maintenant - les membres de la famille et les amis disaient qu'il ressemblait tellement aux autres enfants qu'ils ne pouvaient pas dire qu'il avait été adopté. J'ai même plaisanté sur ça, mais mon mari en riait toujours", a expliqué la femme sur Reddit.

Mais un jour, tout a basculé... Elle déplaçait des documents importants vers un nouveau coffre-fort. Quelque chose dans les papiers d'adoption lui a soudain paru étrange. Elle a donc décidé de faire un test ADN sur son fils. Les résultats ont montré que Dave est bien le père biologique de Kalen.



Elle a eu un choc en réalisant que son mari avait eu cet enfant avec sa maîtresse. Son fils adoptif est le fruit d'une liaison extraconjugale.

"J'aime cet enfant de tout mon être. Savoir que mon mari m'a trompée et a fait passer Kalen pour un enfant que nous avons adopté me rend malade. Dave a imploré le pardon en disant que la femme ne voulait pas de l'enfant, mais lui en voulait, alors il a utilisé l'adoption pour réclamer son fils. Je resterai dans la vie de Kalen parce que je suis sa mère, mais je ne supporte pas de regarder Dave en sachant qu'il m'a trahie et qu'il a menti. J'ai demandé le divorce", a précisé Lisa.

La mère de famille ne sait pas trop comment annoncer cela à ses enfants.